Mais de 2,8 milhões de estudantes faltaram ao Enem 2023

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 teve abstenção de 28,1% dos inscritos, percentual semelhante ao registrado em 2022. O estado com maior índice de não comparecimento foi o Amazonas, com 44%.





Neste domingo (5), havia mais de 3,9 milhões de inscritos para fazer a primeira etapa da prova do Enem. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a marca é 13,1% maior que o número de inscrições de 2022.





Neste ano, 4.293 estudantes foram eliminados por portarem materiais proibidos durante a prova, saírem antes do horário permitido (15h30), utilizarem impressos ou não atenderem às orientações dos fiscais.