MATANÇA EM CAMOCIM: EX-DETENTO É EXECUTADO A BALA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA

Durante a manhã desta quarta-feira, 29, a polícia registrou o 42⁰ homicídio doloso no município de Camocim. A vítima foi identificada como Donizete Oliveira da Silva, 30 anos, natural de Camocim.









O crime





Ainda de acordo com a polícia, o crime teria acontecido dentro de uma casa, por volta das 23h de terça-feira, 28, ocasião em que populares escutaram estampidos de tiros, no entanto, não acionaram o policiamento. No local os pms encontraram vários cartuchos deflagrados de pistola calibre 9 mm. Tinha marcas de tiros espalhados por todo o corpo da vítima.





A polícia realiza os primeiros levantamentos para descobrir a motivação do crime, no entanto, sabe-se que a vítima tinha saído recentemente do sistema prisional, inclusive usava tornozeleira eletrônica e respondia por crime de tráfico de droga e porte ilegal de arma de fogo.





Com informações de Polícia 24h