Mega-Sena: mineiro "perde" fortuna por demorar a resgatar prêmio milionário

Morador de Santa Luzia ganhou R$ 84,7 milhões sozinho na loteria e só compareceu á Caixa dois meses depois do resultado

O morador de Santa Luzia que compareceu a uma agência da Caixa, nesta quarta-feira (8), para iniciar o procedimento deretirada do prêmio de R$ 84,7 milhões da Mega-Sena, após dois meses do resultado do concurso 2.630 da loteria, deixou de ganhar uma fortuna sem aplicar o dinheiro durante esse período.





Se ele tivesse retirado o prêmio no primeiro dia após o sorteio e aplicado na caderneta de poupança, hoje ele teria mais R$ 850 mil apenas em rendimentos nesses dois meses.





Caso o valor do prêmio fosse investido num CDB pré-fixado a 12% ao ano, que é fácil de encontrar nas plataformas de investimentos, a quantia seria ainda maior e o ganhador da Mega-Sena teria acumulado mais R$ 1,3 milhão no período, já descontado o imposto de renda.





A aposta foi feita na lotérica Rota da Sorte, na rua Alvorada, no bairro Asteca. O vencedor fez um jogo simples, no valor de R$ 5. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões.





O ganhador de Santa Luzia solicitou o resgate faltando apenas cerca de um mês para o prêmio expirar. Segundo a Caixa, o prazo para retirada é de 90 dias após a data do sorteio.





Depois desse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).





Via portal Terra Brasil Notícias