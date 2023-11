Menina é abandonada após diagnóstico de doença rara e vive em hospital desde os 11 meses

A equipe tenta sempre cuidar da pequena com toda dedicação que ela precisa, sempre documentando suas conquistas através de fotos.

Uma criança de 2 anos vive sob os cuidados do hospital universitário de Salamanca, na Espanha, desde os 11 meses de vida quando foi abandonada pelos pais no local após ser diagnosticada com uma doença rara incurável que necessita de cuidados médicos 24 horas por dia.





A jovem, que após o abandono vive sob a tutela da Junta de Castela e Leão, está internada na unidade de cuidados intensivos (UTI) da unidade hospitalar desde antes de completar um ano de vida.





A menina, que teve a identidade preservada, foi acolhida pelos profissionais da instituição como “parte da própria família”. Eduardo Consuega, chefe do setor médico pediátrico do hospital, afirma que a menina vem sendo tratada com "muito afeto e dedicação pelos profissionais da ala pediátrica do hospital".





Menina abandonada em hospital pelos pais após diagnóstico de doença rara recebe carinho de médicos





As falam do profissional foram manifestadas em entrevista ao jornal espanhol La Razón. Conforme o relato do médico, a equipe tenta sempre cuidar da pequena com toda dedicação que ela precisa, sempre documentando suas conquistas através de fotos, tentando criar um ambiente afetuoso e acolhedor no hospital que atualmente é o mais próximo de um lar que ela já conheceu.





Eduardo revela que a equipe inteira se uniu para fazer uma surpresa para a garota em seu aniversário de 2 anos. Para celebração, eles produziram uma cauda de sereia como presente especial, atendendo aos desejos da aniversariante.





O médico afirma ainda que mesmo com a mobilidade reduzida e propensão a doenças respiratórias, sempre que possível a equipe tenta levá-la para tomar banho de piscina como parte da fisioterapia e proposta de qualidade de vida, algo que ela gosta bastante.









Médicos que cuidam de menina abandonada ainda bebê em hospital sonham que ela seja adotada





O maior desejo da equipe é que ela encontre uma família que queira adotá-la, e possa cuidar dela como deveria, com amor e carinho. Por mais complicado que seja o processo de adoção, algumas famílias demonstraram interesse pela menina.





A adoção deve ser ainda mais demorada que o normal, pois o caso da pequena requer um cuidado especial. Com seu problema de saúde, ela deverá receber cuidados pelo resto de sua vida, visto que não tem cura para a enfermidade.





Detalhes sobre a doença que acomete a pequena não foram revelados pela equipe médica em virtude do sigilo médico paciente previsto pela ética da profissão.





(O Povo)