Milei diz se for eleito não se reunirá com Lula porque ele é corrupto e comunista

Candidato à Presidência da Argentina, Javier Milei afirmou que se for eleito não se reunirá com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por ele ser “corrupto e comunista”. As declarações foram dadas a um jornalista peruano, publicou a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.





Reservadamente, um ministro do governo Lula afirmou à Folha que Milei ficará sem resposta. Para este membro, Milei pretende puxar o PT para briga para, caso o resultado lhe seja desfavorável, acusar a agremiação de intervenção.





Milei acusou Lula de financiar a campanha do seu adversário, o peronista Sergio Massa, apoiado pelo atual presidente Alberto Fernández. No Brasil, Javier Milei recebeu apoio explícito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





No contexto de uma pergunta sobre aumento da tarifa de transporte público em caso de vitória, Milei respondeu: “Apoiadores de Bolsonaro e alguns jornalistas do Brasil denunciaram que Lula está interferindo nesta campanha, financiando parte dela. Dentro desse pacote há um conjunto de consultores brasileiros que são os melhores especialistas em campanha negativa”, afirmou Milei atribuindo a opositores no Brasil as especulações sobre aumento da passagem no transporte público argentino.





O Povo