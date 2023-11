MPF e PF investigam se Bolsonaro importunou baleia jubarte

O Ministério Público Federal (MPF) anunciou nesta sexta-feira (17) que irá acompanhar um inquérito da Polícia Federal (PF) que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por suposta importunação de uma baleia jubarte. A investigação foi aberta após vídeos e fotos publicados nas redes sociais mostrarem o ex-mandatário se aproximando do animal enquanto pilotava um jet ski. A informação foi relatada pelo jornal o Estado de S. Paulo.





De acordo com a procuradora Marília Soares Ferreira Iftim, as imagens mostram que a moto náutica, de motor ligado, chegou a 15 metros da baleia, que estava na superfície. “Considerando que as imagens foram feitas a partir de outra embarcação e é possível identificar que há uma única pessoa na moto náutica, que está pilotando e gravando um vídeo no celular ao mesmo tempo, atribui-se a identidade desta pessoa, supostamente, ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro”, disse Iftim.





O inquérito foi aberto com base no vídeo que mostra um homem pilotando um jet ski e se aproximando da baleia, que pode atingir 15 metros de comprimento e pesar até 30 toneladas.





Em junho deste ano, durante o feriado de Corpus Christi, Bolsonaro visitou a cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, onde se hospedou em uma casa na Praia de Maresias.





Em agosto deste ano, um vereador foi multado em R$ 2,5 mil pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por “molestar intencionalmente” uma baleia jubarte na mesma região. Wagner Teixeira (Avante) publicou, em suas redes sociais, um vídeo em que aparece ao lado do animal no dia 12 de junho.





De acordo com a legislação brasileira, “molestar de forma intencional qualquer espécie de cetáceo” é uma infração administrativa contra o meio ambiente. “É vedado a embarcações aproximar-se de qualquer espécie de baleia com motor ligado a menos de 100 metros de distância do animal”, diz uma portaria do Ibama.





(Gazeta Brasil)