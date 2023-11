Mulher compra celular pela internet e recebe pacote de café

Uma aposentada de 60 anos, residente em Aparecida de Goiânia, foi alvo de um golpe ao adquirir um celular em um site de compras online. Ao abrir a encomenda, a mulher descobriu que o telefone foi substituído por um pacote de café, causando surpresa e prejuízo.





Tereza Gonçalves conta que o celular Xiaomi Redmi 10a, comprado por R$ 969 para a vizinha, foi pago em cinco parcelas de R$ 217 no cartão. No entanto, ao receber a encomenda, o peso estranho já levantou suspeitas. Ao abrir, a surpresa foi encontrar um pacote de café no lugar do celular.





“Eu chamei minha vizinha para receber o pacote, mas já tinha achado estranho o peso da encomenda, não parecia o peso de uma caixa de celular. Quando abrimos, havia um café no lugar”, contou ela ao portal G1.





A aposentada contatou o Mercado Livre, onde realizou a compra, relatando o ocorrido. O vendedor, no entanto, responsabilizou os Correios e não ofereceu esclarecimentos satisfatórios, segundo o Metrópoles. Apesar de não abrir um boletim de ocorrência, confiando na resolução pelo site, Tereza ressaltou a insatisfação e a falta de cooperação do vendedor. A empresa vendedora, ao ser contatada, mencionou não arriscar perder a conta por um valor de R$ 1 mil.





O Mercado Livre, em nota, lamentou o incidente, classificando-o como pontual, e assegurou estar em contato com a usuária para solucionar a situação. A empresa reiterou seu compromisso com a segurança e o cumprimento dos termos e condições da plataforma.





(A Voz Sta. Quitéria)