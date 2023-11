Mulher descobriu pinça cirúrgica esquecida dentro do corpo ao visitar marido em cadeia

Uma mulher de 27 anos, que permaneceu por mais de dois meses com uma pinça cirúrgica dentro do corpo, constatou a presença do objeto na região pélvica durante uma visita ao marido no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto (SP).



Conforme o G1 a sogra da mulher relatou que o detector de metais do CDP sinalizou a presença de um objeto metálico em seu corpo.

Ainda de acordo com o relato da sogra, em setembro, a mulher submeteu-se a uma cirurgia na Santa Casa de Araçatuba (SP) para a remoção de um feto que se desenvolvia nas trompas uterinas - os dois canais estreitos responsáveis pelo transporte do óvulo desde o ovário até a cavidade uterina.

Após o incidente no CDP, a paciente dirigiu-se à Santa Casa, onde foi submetida a um exame de raio X que confirmou a presença da pinça em seu corpo. Na segunda-feira, a mulher foi readmitida no hospital para a cirurgia de remoção do instrumento.

A Santa Casa informou que a paciente encontra-se em condição estável após o procedimento. A administração reiterou que irá apurar se os protocolos foram seguidos pela equipe responsável pela cirurgia de remoção do feto.

