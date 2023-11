Jovem de 20 anos é morta pelo namorado com tiro no pescoço

Na noite dessa quarta-feira (15/11), umajovem de 20 anos foi assassinada pelo namorado com um tiro no pescoço. Conforme informação do Metrópoles o crime ocorreu no Vale do Amanhecer, em Planaltina (DF).



Segundo relatos de testemunhas, durante uma discussão, o homem de 33 anos teria disparado contra a companheira na presença do filho do casal, de 4 anos.O crime ocorreu aproximadamente às 23h.

O agressor teria procedido à limpeza minuciosa das manchas de sangue nos lençóis, recolhido a arma e uma mochila antes de fugir do local do crime.

Apesar de ter sido socorrida por um vizinho e encaminhada ao Hospital Regional de Planaltina (HRP), a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

O homem responsável pelo incidente está sendo procurado pelas autoridades, e a investigação do caso está a cargo da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

