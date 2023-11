Em meio à onda de calor, homem é filmado furtando ventiladores de escola

No último domingo (12), um homem foi filmado furtando quatro ventiladores de uma escola em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Conforme informação do G1 as imagens mostram o suspeito entrando em uma sala e arrancando os aparelhos da parede.



Segundo informações da polícia, o homem pulou o muro da escola e adentrou uma sala, onde furtou os quatro ventiladores fixados em uma parede. Os policiais relataram que o crime ocorreu no segundo dia de aplicação das provas do Enem, mas asseguraram que não interferiu na condução dos exames.

Testemunhas relataram à polícia que o responsável pelo crime reside nas proximidades da região da escola. Tanto os aparelhos quanto o indivíduo não foram localizados. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

