Professor filmado fazendo sexo com aluno de 15 anos é demitido de escola

Um professor foi suspenso após ser flagrado envolvido em atividade sexual com um aluno de 15 anos, em um mataga. Conforme o Metrópoles o caso ocorreu na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre.



Embora o incidente tenha ocorrido em agosto deste ano, a direção da Escola Flodoardo Cabral tomou conhecimento recente de um vídeo que registrava a relação sexual. O professor, que mantinha um contrato temporário, foi demitido.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, e além disso segundo a Secretaria de Educação do Acre, um processo administrativo interno foi aberto.

As identidades do adolescente e do professor não foram divulgadas.

