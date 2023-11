POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA AUTOR DE CRIME DE TORTURA EM GROAÍRAS/CE

Na data de hoje (22/11/2023), a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ cumpriu mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de ALMIR PATRICK DE FREITAS RODRIGUES, indivíduo de enorme periculosidade e investigado em inúmeros procedimentos policiais (como tráfico de drogas no contexto de organização criminosa e tortura), sendo que várias das investigações são oriundas do Município de Groaíras/CE.





As investigações conduzidas pela Delegacia Regional de Sobral/CE, com o apoio do Núcleo de Homicídios e policiais civis da Operação Paz, apontaram, com base em diversos elementos informativos, que ALMIR PATRICK DE FREITAS RODRIGUES é infrator dos delitos previstos no Art. 1º, inciso II e §3º da Lei nº 9.455/97 (Lei de Tortura); Art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal; art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA); todos na forma do Art. 69, do Código Penal (Concurso material).





Ainda, informações investigativas destacaram que o indivíduo acima qualificado é considerado um dos líderes de organização criminosa sediada em Groaíras/CE, que é voltada não somente ao tráfico de drogas, mas também à prática de crimes patrimoniais, crimes contra a vida e tortura.





Diante dessa apuração criminal, e depois de detalhada representação judicial, o mandado de prisão em comento, oriundo de decisão judicial prolatada nos autos de n. 0204857-42.2023.8.06.0298.01.0001-01, que tramita no 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito da Comarca de Sobral/CE, fora regularmente cumprido ante os parâmetros legais.





Após procedimentos de praxe, o indivíduo foi encaminhado ao Sistema Prisional e se encontra à disposição do Poder Judiciário.





Por fim, a Polícia Civil do Estado do Ceará informa que quaisquer denúncias anônimas a serem fornecidas pelos populares de Groaíras/CE e região também poderão ser fornecidas através do canal WhatsApp (88) 99213-0301. Destaque-se que a identidade do denunciante anônimo será guardada em sigilo.