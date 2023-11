POLÍCIA MILITAR apreende três motocicletas roubadas e prende suspeito em Sobral

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), através de uma equipe da Força Tática do 3º Batalhão (3º BPM), realizou a prisão de um homem suspeito de chefiar um esquema de adulteração de veículos no município de Sobral.





Os policiais receberam informações sobre o local onde estariam alguns veículos roubados e durante as diligências efetuaram a prisão em flagrante de um suspeito enquanto ele fazia a adulteração de uma motocicleta roubada, no distrito de Floresta, em Meruoca.





Durante as buscas, os policiais recuperaram três motocicletas, sendo duas clonadas e outra ainda com a placa original, com queixa de roubo do dia 25 do corrente mês.





Maurício Gregório Carneiro, 47, que na semana passada foi preso com outros cinco veículos adulterados, foi autuado em flagrante pelos crimes de adulteração de veículos e receptação.





ASCOM PMCE