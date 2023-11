Policial aponta arma e empurra mulher que exigia ser abordada por agente feminina em Fortaleza

Um policial apontou a arma e empurrou uma mulher que exigiu ser abordada por uma policial feminina durante uma abordagem na Rua do Morro, no Bairro Vicente Pizon, em Fortaleza , na tarde desta segunda-feira (13). A ação foi filmada por parentes da vítima e as imagens foram divulgadas nas redes sociais.





Na ocasião, um dos policiais pediu para a mulher colocar a mão na cabeça, mas ela se recusou. Houve uma discussão e a mulher pediu que fosse chamada uma policial feminina para fazer a abordagem dela. Porém, um dos militares se exaltou e empurrou a mulher contra a parede.





O Código de Processo Penal recomenda que a busca pessoal em mulheres por agentes de segurança deve ser feita preferencialmente por outra mulher.





O g1 questionou a Secretaria da Segurança sobre a abordagem policial na segunda-feira (13), mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.Segundo a vítima, que terá a identidade preservada, ela estava sentada em frente de casa com o esposo e um amigo quando os policiais chegaram no local.





"Eles chegaram com maior arrogância, abrindo as portas e eu me aproximei para falar com meu pai. Mandaram eu botar a mão na cabeça, falando ‘bora, bota a mão na cabeça vagabunda’. Eu disse que eu não ia colocar e eles querendo que eu colocasse, para dar busca de arma. Eu disse que só ia ficar quando viesse uma policial mulher. Mesmo assim, eles insistiram, me pegaram, me puxaram, jogaram em cima do portão e da parede", relatou a mulher.





Durante todo o ocorrido, os policiais gritaram com a mulher e com as pessoas que protestaram contra a abordagem truculenta.





"Eu sou cidadã, não devo nada. Falei isso para eles, mas eles nem ligavam para o que eu estava falando", disse a vítima.





G1 CE