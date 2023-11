Saiba a causa da morte da Luana Andrade aos 29 anos

A morte de Luana Andrade, os 29 anos, pegou a todos de surpresa na última terça-feira (7/11). A coluna Fábia Oliveira conversou com o empresário da influenciadora, Marcos Moraes, que contou a causa da morte. Segundo ele, a ex-Power Couple foi realizar procedimentos estéticos e acabou sofrendo quatro paradas cardíacas.





“Ela estava fazendo um procedimento estético, uma lipo na coxa. Fez abdômen e ia fazer perna. Na gordurinha do joelho foi onde aconteceu a fatalidade”, contou ele.





A cirurgia aconteceu na segunda-feira (6/11) no Hospital São Luiz de Itaim. A última parada cardíaca aconteceu na madrugada desta terça (7/11). “Ela teve quatro paradas. A última foi às 4:30 da manhã”, relatou.





O empresário de Luana Andrade ainda ressaltou que a situação foi uma fatalidade e não houve erro médico. “A equipe foi maravilhosa. Não teve erro médico, foi uma fatalidade. Ela tinha feito os exames pré-operatórios, não tinha nada errado”, disse ele.





João Hadad, namorado de Lu, acompanhou os acontecimentos. Eles participaram juntos do reality de casais Power Couple Brasil 6, no ano passado, na Record TV. “Ela tinha acabado de se mudar pra Vitória com o João. Estava feliz, contratada pelo Domingo Legal. João estava com ela o tempo todo, a viu depois de todas as paradas cardíacas”, contou Marcos.





A despedida de Luana Andrade será na quarta-feira (8/11). Segundo o empresário, ela será cremada em uma cerimônia restrita a família e amigos.





Quem é Luana Andrade, ex-Power Couple que morreu aos 29 anos





Lu Andrade ficou famosa ao participar da sexta edição do programa de casais Power Couple Brasil, ao lado do namorado, João Hadad. Atualmente, a morena atuava como uma das bailarinas do programa Domingo Legal.





A notícia da morte foi dada por uma amiga de Luana Andrade nas redes sociais e confirmada pela coluna com a assessoria de imprensa do SBT.





“Hoje o céu ganha uma linda estrela. Ainda sem acreditar! Você vai fazer muita falta aqui”, escreveu Maria Fernanda Vilela. “João Hadad, estaremos aqui para tudo que precisar”, completou.





Metrópoles