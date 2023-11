Vendedora sofre tentativa de estupr0 dentro de loja e câmeras filmam tudo; veja vídeo

Uma vendedora de uma loja de colchões de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, foi vítima de uma tentativa de estupro dentro da loja onde trabalhava.





O caso aconteceu no sábado (18), por volta das 18h40, pouco antes do fechamento do estabelecimento. Câmeras de segurança do local registraram o momento que um homem entra no local interessando na compra de um colchão e ataca a vendedora por trás. A vítima e o estuprador entram em luta corporal.





O criminoso arrastou a mulher para dentro do banheiro da loja, mas ela reagiu às tentativas de imobilização e gritou o tempo todo.





Ao não conseguir imobilizar a mulher, o criminoso ainda tentou roubar o celular dela antes de fugir, mas ela conseguiu pegar o aparelho de volta. Após a tentativa de violência e roubo frustrada, o estuprador foge correndo pela porta da frente da loja, sem que ninguém aparecesse para ajudar a vítima.





O caso está sendo investigado pelo 99º Distrito Policial, no bairro Campo Grande. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os investigadores do DP já identificaram o agressor e trabalham para localizá-lo o quanto antes.





A polícia também investiga se o criminoso é o mesmo que aparece roubando outras mulheres em outros estabelecimentos comerciais da Zona Sul. Outras vítimas do mesmo agressor já foram localizadas pelos policiais, segundo a pasta da Segurança Pública.