Acidente entre caminhão e ônibus com universitários deixa feridos no Ceará

Nesta quarta-feira (6), um acidente envolvendo um ônibus que levava universitários e um caminhão deixou, pelo menos, quatro pessoas feridas em Russas, interior do Ceará.





Conforme informação do G1 Ceará o acidente aconteceu na na CE 356, em um trecho conhecido como Estrada da Fruta.O Corpo de Bombeiros relatou que uma pessoa ficou em estado mais grave. O motorista do caminhão precisou ser socorrido pelo Samu e encaminhado a um hospital.





Ambos os veículos sofreram danos significativos com o impacto do acidente.Vídeos registrados por moradores evidenciaram a colisão do caminhão com a parte traseira do ônibus.





Os feridos foram conduzidos a unidades hospitalares do próprio município. Ambulâncias da prefeitura colaboraram no atendimento às vítimas.





O Samu Ceará comunicou que duas das vítimas foram transportadas para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, enquanto uma foi encaminhada ao hospital de Russas e outra para a UPA 24h do município.





Via portal A Voz de Santa Quiteria