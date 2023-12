Alexandre de Moraes rejeita recurso de Bolsonaro contra decisão que o tornou inelegível

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, rejeitou o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a decisão do TSE que o tornou inelegível por 8 anos por “abuso de poder político” e “uso indevido dos meios de comunicação”.





O caso se refere à reunião de embaixadores, em que Bolsonaro questionou o sistema eleitoral em 2022.





O recurso extraordinário é endereçado ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas passa por uma análise de admissibilidade feita pelo presidente do TSE.





Este tipo de pedido questiona se a decisão dos ministros do STF respeitou a Constituição Federal.





De acordo com Alexandre de Moraes, o pedido não atendeu aos requisitos previstos para que o recurso seja enviado ao STF. Com isso, não seguirá para o STF.





Porém, a defesa de Bolsonaro pode apresentar um novo recurso, desta vez direto ao STF.





(Gazeta Brasil)