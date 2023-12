Ditador da Coreia do Norte quer que cidadãos façam filhos e cobra ação imediata

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, emitiu um alerta nacional e pediu esforços para combater a queda nas taxas de natalidade do país. O líder de um dos países mais fechados do mundo afirmou que a missão é “uma tarefa doméstica de todos”, informou a mídia estatal KCNA na segunda-feira.





O discurso de Kim para incentivar a natalidade foi feito durante um evento para mães em Pyongyang, neste domingo (03).





— Prevenir o declínio nas taxas de natalidade e cuidar bem dos filhos são todas as nossas tarefas domésticas que precisamos cumprir enquanto trabalhamos com as mães — disse Kim no evento.





O Fundo de População das Nações Unidas estima que em 2023 a taxa de fertilidade, o número médio de filhos nascidos de uma mulher na Coreia do Norte, era de 1,8. Mesmo com a cobrança do líder da Coreia do Norte, a taxa de fertilidade por lá continua a ser mais elevada do que em alguns dos países vizinhos, que têm enfrentado uma tendência semelhante.





A Coreia do Norte, que tem uma população de cerca de 25 milhões de pessoas, também enfrentou, nas últimas décadas, graves crises alimentares, muitas vezes resultantes de catástrofes naturais, como inundações que danificaram colheitas.O líder norte-coreano agradeceu às mães pelo seu papel no fortalecimento do poder nacional.





— Eu também sempre penso nas mães quando tenho dificuldade em lidar com o partido e com o trabalho do Estado — disse Kim, segundo a NBC News.





O Globo