VÍDEO: assalto à loja de móveis acaba com sequestro de refém em Senador Pompeu

Uma mulher foi feita de refém durante um assalto a uma loja de móveis, no município de Senador Pompeu, no interior do estado. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (05), quando os funcionários faziam a abertura do estabelecimento. De acordo com testemunhas do local, dois homens encapuzados anunciaram um assalto e ao deixar o local, levaram a refém até a entrada da cidade, onde ela foi solta.





Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a vítima foi resgatada por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) às margens da BR-226. O carro utilizado pelos suspeitos foi apreendido. Com informações do portal CN7.