CAMOCIM-CE: INDIVÍDUO PRESO POR PM'S DO P.O.G. ACUSADO DE ROUBAR NO CENTRO

Durante a noite de sexta-feira, 22, por volta das 20h20, pm’s do P.O.G. de Camocim prenderam um homem sob suspeita de crime de roubo no Centro da cidade, trata-se de Luís da Silva Alves, 31 anos.





Os pm’s foram acionados para uma ocorrência em que um indivíduo teria roubado pertences de uma mulher identificada como Hanna Karoline na Rua José Maria Veras, Centro. Os pm’s chegaram ao local rapidamente e a vítima teria relatado que um homem alto, moreno de bermuda escura mediante a ameaça com uso de uma faca lhe roubou sua bolsa contendo uma quantia de 400 reais.





Mediante as características dos indivíduos, os pm’s passaram a diligenciar a procura do suspeito e conseguiram localizá-lo e prendê-lo ainda nas proximidades, ocasião que foi dado voz de prisão e apresentado ao delegado plantonista, que após colher o depoimento de todos decidiu autuá-lo em flagrante com base no artigo 157, sendo recolhido a uma cadeia.





Efetuaram a prisão: Sgt Roberto, Sds Alan e Henrique Silva





Camocim Polícia 24h