SSPDS DIVULGA FOTO DE SUEPEITO DE SER O MANDANTE DA EXECUÇÃO DO POLICIAL CIVIL EM GRANJA

O site da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS, passou a divulgar a foto de Adeilson do Amaral de Sousa, o “Capoti” ou “Kiko”, 35 anos, como um dos indivíduos mais procurados do Ceará, após as investigações realizadas pela Polícia Civil apontarem ele como o suspeito de ser o mandante da execução do Inspetor de Polícia Civil do Ceará, Glicério Felix de Almeida, 41 anos, morto na cidade de Granja no último domingo, 17 . Ele é tio de um dos adolescentes apreendidos por suspeita de participar do assassinato do agente.



A SSPDS classifica o indivíduo como de periculosidade e cm atuações no tráfico nos Estados do Piauí e maranhão. Disque Denúncia181 / WhatsApp 85 3101-0181

