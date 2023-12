PM’S DO DESTACAMENTO DE CHAVAL APREENDEM MOTO COM SUSPEITA DE CLONAGEM

Por volta das 11h30 de sexta-feira, 22, pm’s do Destacamento policial de Chaval patrulhavam pela cidade quando viram em uma oficina de motos uma motocicleta Honda CG160 Start, vermelha, com placa modelo Mercosul. O policiamento resolveu então fazer a verificação do veículo. Foi constatado que os sinais identificadores do chassi estavam feitos de forma bem grosseira com apenas 15 dígitos, aonde o correto seria 17 dígitos. Além disso, a numeração do motor também estava marcada de forma bem grosseira e que ao consultar no sistema a dita numeração do motor, foi constatado que pertencia a uma moto roubada em Fortaleza de placa PNV 6J87 no ano de 2021.



Com isso, o proprietário da moto identificado como Flávio Mendes foi chamado a dar maiores esclarecimentos. O homem teria relatado que havia adquirido a moto a cerca de dois anos e que havia comprado em uma plataforma de vendas do Facebook. O mesmo afirma que não conhece o vendedor, nem mesmo se lembra do nome dele.

Diante dos fatos, o mesmo foi conduzido para a DPC de Chaval aonde foi feito um B.O., sendo que a moto foi entregue a autoridade policial,

Efetuaram a apreensão: ST De Paula, Cb Joseni, Sds Ênio e Vieira

Camocim Polícia 24h