Governo Federal propõe reajuste salarial para Servidores Públicos Federais

Em comunicado nesta sexta-feira (22), o Governo Federal anunciou uma proposta de reajuste salarial para os servidores públicos federais. O aumento de 9% será distribuído em duas parcelas, previstas para maio de 2025 e 2026.





A Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos enviou o documento às entidades sindicais. O secretário, José Feijóo, destacou que a proposta atendeu aos pontos prioritários, incluindo aumento no vale alimentação, acréscimos de 51% no auxílio-creche e no auxílio-saúde, além de uma recomposição salarial de 9% para 2025 e 2026.





Feijóo ressaltou que, considerando os 9% já concedidos em 2023, o reajuste acumulado será de 19,03%, representando ganho real frente à inflação projetada de 16%.





O Ministério informou que, com os novos valores propostos, a partir de maio de 2024, os servidores de menores remunerações, recebendo os três benefícios, terão aumento de até 23%. Já para quem recebe R$ 15 mil e usufrui dos três benefícios, o acréscimo na remuneração será de 5,1%.





A Voz de Santa Quiteria