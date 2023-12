Policial Militar é preso após dançar no teto de viatura e entrar em confronto com sargento no Ceará

Os agentes do Batalhão de Policiamento Turístico observaram o homem dançando no teto da viatura próxima a uma barraca de praia durante um show.

Um cabo da Polícia Militar foi preso em flagrante por dançar no teto de uma viatura e entrar em confronto com um sargento que tentou contê-lo na Praia do Futuro, em Fortaleza. O agente foi afastado preventivamente por 120 dias pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), que instaurou um conselho de disciplina para investigar o incidente.





Segundo o g1, os agentes do Batalhão de Policiamento Turístico observaram o homem dançando no teto da viatura próxima a uma barraca de praia durante um show. Após a ordem para descer do veículo ser ignorada, os militares tentaram imobilizá-lo no chão. Durante a abordagem, o suspeito, posteriormente identificado como cabo da PM, resistiu e entrou em luta corporal com um sargento. Após ser imobilizado, o policial foi identificado e preso em flagrante, enfrentando acusações de desacato a superior e dano ao patrimônio público.





Via portal A Voz Sta. Quitéria