Ministro de Lula fala em regulação das redes após caso Choquei

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida (foto), se manifestou neste sábado, 23, sobre a morte de Jéssica Vitória Canedo e defendeu a regulação das plataformas digitais. A jovem de 22 anos cometeu suicídio dias após a divulgação de uma notícia falsa no Choquei e em outros perfis de fofoca.





Em publicação no X, o antigo Twitter, Silvio Almeida afirmou que a “irresponsabilidade das empresas que regem as redes sociais” em divulgar conteúdos falsos “tem destruído famílias e impossibilitado uma vida social minimamente saudável”.





“Por isso, volto ao ponto: a regulação das redes sociais torna-se um imperativo civilizatório, sem o qual não há falar-se em democracia ou mesmo em dignidade. O resto é aposta no caos, na morte e na monetização do sofrimento”, escreveu o ministro.





Jéssica foi citada na Choquei e em outras páginas de fofoca por suposto caso com o humorista Whindersson Nunes. Os dois negaram ter relações.





Em publicação no Instagram, Jéssica chegou a afirmar que estava recebendo mensagens de ódio. Whindersson afirmou desconhecer a jovem: “Isso é um print fake”, escreveu.





Como temos mostrado, o PT defende que o projeto de lei das Fake News seja uma das prioridades do Legislativo para o ano de 2024. A votação da proposta foi adiada diversas vezes neste ano.





Relatado pelo deputado Orlando Silva (PCdoB), o projeto estabelece que as big techs sejam responsabilizadas civilmente por publicações indevidas de seus usuários. O texto também diz que quando houver patrocínio de desinformação, ou seja, quando um usuário paga a plataforma para que o conteúdo seja entregue a mais pessoas, a empresa será corresponsável pela publicação.





Pressão de Janja





Na live oficial Conversa com o Presidente de terça-feira, 19, Lula e a primeira-dama Janja voltaram à carga com o discurso de regulação das redes sociais. Foi por ocasião da invasão do perfil da mulher do petista no X, ex-Twitter.





“Por uma hora e meia, o seu Elon Musk fico muito mais milionário com aquele ataque”, disse a primeira-dama ao se referir à invasão de seu perfil.





Elon Musk respondeu com desdém às reclamações de Janja.





Fonte: O Antagonista.