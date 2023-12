Choquei emite nota se isentando da responsabilidade da morte da jovem Jéssica Vitória

Após a repercussão de um caso envolvendo a disseminação de notícias falsas, que relacionavam a jovem de 22 anos, Jéssica Vitória Dias Canedo, a um suposto affair com o comediante Whindersson Nunes, o perfil Choquei, com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, emitiu um comunicado nas redes sociais neste sábado (23). No entanto, o perfil negou qualquer responsabilidade pelo incidente. Jéssica, que sofria de depressão, faleceu na sexta-feira (22) em Araguari (MG).





O comunicado do Choquei afirmou: “Em relação aos eventos que circulam nas redes sociais e foram associados a um trágico evento envolvendo a jovem Jéssica Vitória Canedo, queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício do direito à informação”. Amigos próximos e familiares de Jéssica responsabilizaram perfis de fofoca, incluindo o Choquei, por terem contribuído para o trágico desfecho.





Inês Oliveira, mãe de Jéssica, expressou sua dor nas redes sociais, declarando: “É com muito pesar que informamos que, nesta manhã do dia 22/12, a Jéssica não resistiu à depressão e a tanto ódio e veio a óbito”. Dias antes do falecimento de Jéssica, Inês gravou um vídeo, visivelmente emocionada, onde falou sobre o sofrimento da filha devido à falsa notícia.





O perfil Choquei, em seu comunicado, reforçou: “Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com os familiares e todos os afetados pelo triste acontecimento. Reforçamos nosso compromisso em agir com diligência e responsabilidade… Não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados, haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas… O compromisso deste perfil sempre foi e será com a legalidade, responsabilidade e ética na divulgação de informações dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal, em especial no art. 5°, inciso IX. Por fim, reafirmamos nosso respeito pela intimidade, privacidade, bem-estar e pela integridade”.