NÃO É FAKE NEWS: Lula pode perdoar dívidas de criminosos condenados em até R$20 mil

O texto do indulto, elaborado pelo CNPCP, exclui líderes de facções e condenados por crimes graves, mas oferece benefícios a detentas com filhos menores e presos com deficiências ou doenças crônicas. A concessão depende de decisão judicial e requerimentos de advogados. Mais de 30.000 presos podem ser liberados, segundo dados do CNPCP.





