Homem tenta furtar picanha, atropela motociclista e é preso em SP

Um homem foi preso após tentar furtar peças de picanha em uma casa de carnes em Santo André, no ABC paulista, neste sábado (23). Ele ainda atropelou uma motociclista durante a fuga e a deixou ferida. A informação foi relatada pela TV Record.





Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André, o suspeito estava fazendo compras com a mãe na região, e era o encarregado de comprar as peças de carne. Os funcionários do local perceberam a movimentação estranha do suspeito e tentaram abordá-lo, mas o homem fugiu do local levando as peças.





Ainda segundo as informações da GCM, a mãe do suspeito estava no carro aguardando o filho. Alguns metros à frente, o assaltante percebeu que havia uma viatura da guarda pelo local e, então, acelerou o veículo.





(Gazeta Brasil)