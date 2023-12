Casal é condenado por torturar filhos com agressões e "fome extrema"

Um casal composto por uma mulher e seu companheiro, foram condenados por crimes cometidos contra os filhos da mulher, então com 1 e 3 anos, em Cristalina (GO) e receberam penas de 51 e 63 anos, respectivamente. Na audiência realizada no Tribunal do Júri na última quarta-feira (13/12), os réus, cujos nomes não serão divulgados, foram julgados por tentativa de homicídio, tortura, lesão grave e maus-tratos.



Segundo o Metrópoles, a denúncia do Ministério Público apontou que, em julho de 2021, o casal tentou matar a criança de 1 ano por meio de tortura, mas não consumou o crime devido a intervenção médica. Além disso, praticaram violência e sofrimento físico e mental à criança de 3 anos, privando-a de alimentação e cuidados necessários. As agressões incluíram chineladas em várias partes do corpo e rosto, inclusive nos órgãos genitais das crianças. O bebê de 1 ano chegou a convulsionar após as agressões. Diante da gravidade, a mãe buscou atendimento médico, alegando uma queda da cama.

A equipe médica, liderada pela então diretora do Hospital Municipal de Cristalina, acionou a polícia ao constatar a discrepância entre os ferimentos e a explicação da mãe. A outra criança foi encontrada na casa da avó paterna, apresentando lesões graves, desidratação e fome extrema.

As crianças ficaram internadas por vários dias, evidenciando a gravidade das lesões. A Justiça, a pedido do MP, já havia retirado a guarda das crianças da mãe em ação cível. Além das penas de prisão, os réus foram condenados a pagar R$ 25 mil cada como indenização por danos morais a cada vítima. Os réus estão presos e não podem recorrer em liberdade.

