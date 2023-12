Corpo de Bombeiros orienta sobre os cuidados ao montar a decoração natalina

O Corpo de Bombeiros orienta ao moradores e donos de estabelecimentos comerciais sobre os cuidados a serem tomados em relação à decoração natalina envolvendo árvores, luzes e outro enfeites para celebrar o Natal, no próximo dia 25 de dezembro. A festa é motivo para encontros e abraços, mas a segurança no ato da compra e instalação da decoração não pode ficar em segundo plano, como orienta o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).



“O primeiro cuidado é no ato da compra. Sempre opte por comprar enfeites natalinos com selo do Inmetro, pois estes produtos são testados e, portanto, mais seguros”, destaca o coordenador da Célula Científica de Avaliação de Desempenho do Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (Cepi/CBMCE), capitão Filipe Bentemuller.

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), órgão mencionado pelo militar do Corpo de Bombeiros, atua na regulamentação de produtos e serviços. O capitão CBMCE Bentemuller lembra que o consumidor, ao adquirir uma árvore artificial, deve ter uma etiqueta apontando que o item é “resistente ao fogo”.

Com o selo, caso aconteça um curto-circuito, o objeto não será incendiado. “Se você vai aproveitar a decoração do ano passado, faça uma inspeção visual antes de conectá-la à tomada. Verifique se todas as lâmpadas funcionam e se não há fios expostos ou ligações defeituosas”, complementa.

Na intenção de ter uma decoração que atraia os olhares, as famílias e comércios investem em itens luminosos e outros objetos que utilizam eletricidade. “Não ligue muitos dispositivos em uma única tomada. É fundamental respeitar a capacidade máxima de cada circuito”, destaca o capitão CBMCE Bentemuller.

Ele lembra que, além de itens com uso de eletricidade, velas também são utilizadas na decoração. “Estas precisam ser mantidas longe de mobílias e cortinas, pois são materiais de fácil combustão. A dica é colocar a vela dentro de um pote de vidro. Isso vai evitar que a vela caia e entre em contato com algum material que possa ocasionar um incêndio”, explica.

GCMais