COVARDIA: Bebê de dois meses morre após ser jogada em fogueira pela própria mãe

Uma cena chocante abalou o bairro Tarumã, em Várzea Grande, na tarde desta sexta-feira (8). Um bebê de apenas dois meses perdeu a vida após ser jogado em uma fogueira pela própria mãe, em um ato trágico que deixou a comunidade consternada. A pequena, que teve 95% do corpo queimado, não resistiu aos ferimentos.





O triste episódio foi presenciado por um vizinho, que, ao passar pelo local, ouviu o intenso choro da criança. Ao se aproximar, deparou-se com a cena aterrorizante da bebê próxima a uma cerca e envolvida pelas chamas da fogueira. Imediatamente, a Polícia Militar foi acionada às 15h50 para atender à ocorrência.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado com urgência e prestou os primeiros socorros à criança, encaminhando-a ao hospital. Infelizmente, apesar dos esforços da equipe médica, a pequena não resistiu aos graves ferimentos e veio a óbito. A mãe, que também sofreu queimaduras, foi encontrada no mesmo local em estado de choque e permanece internada no Pronto-Socorro de Várzea Grande.





De acordo com informações obtidas pela Polícia, a mãe da criança enfrenta problemas psiquiátricos e não possui familiares na cidade. A ex-sogra da mulher relatou que a situação da mãe é delicada e que ela lida com transtornos mentais.





A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está no hospital, cuidando dos trâmites para a liberação do corpo da bebê. O caso está sob investigação, e a comunidade local está abalada diante de tamanha tragédia. Ocorrências como esta geram perplexidade e evidenciam a necessidade de apoio às pessoas que enfrentam desafios relacionados à saúde mental, visando evitar episódios tão devastadores como este.





(Folha do Estado)