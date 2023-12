Criminoso mais procurado nos estados do Piauí e Ceará é preso em Teresina-PI

O criminoso Adeilson do Amaral de Sousa, de vulgos 'Tio', 'Kiko' e/ou 'Capote', que era o homem mais procurados nos estados do Piauí e Ceará, ao ser apontado como o mandante de diversos assassinatos, incluindo o de um policial cearense, além de ser um dos conselheiros da alta cúpula da facção criminosa Comando Vermelho, com atuação no litoral dos estados do Ceará, Piauí e Maranhão, foi preso na tarde desta terça-feira (26/12), em um flat de luxo em Teresina, capital do Piauí.





Durante as diligências, o foragido estava em companhia de Letícia Brandão Dutra, de 23 anos, natural de Jijoca de Jericoacora, no Ceará. No imóvel, os policiais apreenderam uma pistola com farta munição, caderneta com anotações referentes ao tráfico de drogas, um cigarro de maconha, dinheiro e celulares.

A operação contou com o trabalho conjunto dos Departamentos de Inteligência da Polícia Civil dos estados do Piauí e Ceará, de agentes da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Ceará (DHPP/CE), com o apoio da Força Estadual Integrada de Segurança Pública do Piauí (Feisp/PI).





Adeilson e Letícia foram conduzidos para a sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, onde vão prestar depoimento e ficarem recolhidos temporariamente à disposição do Poder Judiciário.

Adeilson do Amaral passou a integrar a lista dos mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE), após as investigações o apontarem como o mandante do assassinato do inspetor Glicério Felix de Almeida, de 41 anos, executado a tiros na noite do último domingo (17/12), em uma praça no bairro Boca do Acre, na cidade de Granja, no interior do Ceará. Horas após o crime, dois adolescentes foram apreendidos, e um adulto suspeito de envolvimento na ação foi morto em confronto com militares do Comando Tático Rural (Cotar).



Com informações do Blog do Coveiro