Governo fixa novo valor do salário mínimo para 2024

O governo federal definiu que o salário mínimo em 2024 será de R$ 1.412, representando um aumento de R$ 92 em relação ao valor atual de R$ 1.320. A cifra, embora abaixo dos R$ 1.421 inicialmente previstos, segue a nova política de valorização estabelecida por lei. Em caso de ausência do novo cálculo, a Constituição garantiria o reajuste pelo acumulado da inflação, elevando o salário mínimo para R$ 1.371, o que seria apenas R$ 51 a mais no salário do trabalhador em 2024.