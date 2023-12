Vendas no varejo no Natal despencaram em relação à 2022

As vendas do varejo físico no Natal de 2023 caíram 1,4% em comparação a 2022. Foi a data mais fraca para a data comemorativa desde 2020, quando começou a pandemia da covid. Os dados são do Indicador de Atividade do Comércio, da





No fim de semana de 22 a 24 de dezembro, a queda foi de 10,7% em relação ao mesmo período de 2022. Segundo a análise, o fato de o dia 24 ter sido em um domingo pode ter influenciado na baixa venda do final de semana.





As vendas natalinas do varejo físico em São Paulo em 2023 diminuíram 1,2% na semana do Natal (18 a 24 de dezembro) em comparação a 2022 e caíram 9,6% no fim de semana (22 a 24 de dezembro).





TBN