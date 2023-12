Dallagnol: "Há uma vingança do sistema contra Bolsonaro e os bolsonaristas"

Em entrevista ao O TEMPO, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol criticou a atual atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que há uma “vingança do sistema contra Bolsonaro e os bolsonaristas”.





Dallagnol também disse que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se sente com “com carta branca para fazer o que quiser” após ter sido beneficiado pelo STF pela anulação das condenações por corrupção e lavagem de dinheiro.





“Quando eu olho para o governo Lula eu vejo um governo que está cumprindo os desmandos que já prometia que realizaria. Era claro para todo mundo que o eventual governo Lula seria o governo de uma pessoa que foi condenada em três instâncias por corrupção e foi livrada, foi descondenada sem jamais ter sido absolvida pelo Supremo Tribunal Federal. E se ele chegou a ser condenado em três instâncias por corrupção e em mais de um processo ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, e ainda assim foi eleito, essa pessoa, chegando à cadeira de presidente, se sente com uma espécie de carta branca para fazer o que quiser. Afinal de contas, mesmo com tudo o que fez e desfez foi eleito presidente”, disse Dallagnol.





“Vemos hoje o STF funcionando num modo vingança em relação a pessoas que são consideradas adversárias do governo, adversárias do Supremo Tribunal Federal. Nós temos vários problemas no Supremo, precisamos conter esses abusos”, declarou o ex-procurador da Lava Jato.





(Gazeta Brasil)