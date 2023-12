REALTIME BIG DATA: WAGNER lidera intenção de votos com Sarto em 2°

O ex-deputado federal e atual secretário de Saúde de Maracanaú (CE), Wagner Sousa Gomes, também conhecido como Capitão Wagner (União), lidera as intenções de voto na corrida eleitoral à Prefeitura de Fortaleza, indica pesquisa da RealTime Big Data. Os dados apontam vantagem de Gomes contra o atual prefeito da cidade, José Sarto (PDT), nas perguntas estimuladas e espontâneas (veja mais detalhes abaixo).





A pesquisa ouviu mil pessoas entre os dias 27 e 28 de dezembro deste ano. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Com isso, os possíveis candidatos estão empatados tecnicamente.





Na pesquisa estimulada (quando os nomes dos candidatos são apresentados ao entrevistado), o instituto avaliou quatro cenários possíveis. São eles:





- Cenário I - 9 nomes





O ex-deputado federal tem 28% das intenções de voto. Sarto aparece em segundo lugar, com 22%. Em seguida aparece Luizianne Lins, com 17%, e Evandro Leitão, com 12%.





- Capitão Wagner (União) - 28%





- José Sarto (PDT) - 22%





- Luizianne Lins (PT) - 17%





- Evandro Leitão (PDT) - 12%





- André Fernandes (PL) - 5%





- Eduardo Girão (Novo) - 4%





- Adelita Monteiro (PSOL) - 1%





- Zé Batista (PSTU) - 1%





- Gabriel Biologia (PSOL) - 1%





- Nulo/Branco - 7%





- Não soube responder - 3%





- Cenário II - 3 nomes





Capitão Wagner aparece em primeiro lugar, com 33% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito da cidade, com 25%. Luiziane Lins tem 22% de intenções, segundo a pesquisa.





- Capitão Wagner (União) - 33%





- José Sarto (PDT) - 25%





- Luizianne Lins (PT) - 22%





- Nulo/Branco - 10%





- Não soube responder - 10%





- Cenário III - 3 nomes





Neste cenário, o nome de Gomes não é considerado. Assim, José Sarto lidera, com 32%, seguido por Luiziane Lins, com 27%. O terceiro lugar fica com André Fernandes, que tem 12%.





- José Sarto (PDT) - 32%





- Luizianne Lins (PT) - 27%





- André Fernandes (PL) - 12%





- Nulo/Branco - 14%





- Não soube responder - 15%





- Cenário IV - 3 nomes





Assim como a situação anterior, o nome do ec-deputado federal não é apresentado ao entrevistado. Nesse cenário, o atual prefeito lidera a pesquisa, com 29%. Dessa vez, o segundo lugar fica com Evandro Leitão, com 22%, seguido por André Fernandes, com 12%.





- José Sarto (PDT) - 29%





- Evandro Leitão (PDT) - 22%





- André Fernandes (PL) - 12%





- Nulo/Branco - 16%





- Não soube responder - 18%





Na pesquisa espontânea (em que não são apresentados nomes de candidatos aos entrevistados), Gomes tem 9% das intenções. Em segundo lugar aparece Sarto, com 7%. Os dados também mostram que 56% dos eleitores não souberam responder.





Veja os números





- Capitão Wagner (União) - 9%





- José Sarto (PDT) - 7%





- Luizianne Lins (PT) - 5%





- Roberto Cláudio (PDT) - 3%





- Evandro Leitão (PDT) - 3%





- Eduardo Girão (Novo) - 1%





- André Fernandes (PL) - 5%





- Outros - 2%





- Nulo/Branco - 13%





- Não soube responder - 56%





O instituto também trouxe dados sobre a aprovação das gestões municipais e estaduais da região. Confira os números:





Municipal





A gestão de Sarto à frente da prefeitura é considerada regular por 38% dos entrevistados. Já 31% consideram a gestão positiva, e 28% acreditam que o trabalho é negativo. 3% não souberam ou não quiseram responder. Em uma segunda pergunta, 51% afirmam que aprovam o atual governo, enquanto 46% desaprovam a gestão Sarto.





Estadual





Já quando falamos do governo estadual, chefiado por Elmano de Freitas (PT), 39% dos participantes consideram o trabalho regular, em contraponto aos 36% que classificam o trabalho como positivo. O governo estadual é considerado negativo por 20%, enquanto 5% não souberam responder.





A gestão Freitas é aprovada por 55% das pessoas consultadas, ao mesmo tempo que 38% desaprovam o trabalho apresentado, e 7% não souberam responder.





