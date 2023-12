EUA anunciam manobras militares na Guiana após Venezuela aprovar anexação de Essequibo

Aviões militares dos Estados Unidos (EUA) sobrevoarão a região de Essequibo e o resto da Guiana em exercícios militares realizados nesta quinta-feira (07). O anúncio foi feito pelo governo norte-americano.





Este é o 1º movimento militar dos EUA na região desde o referendo que a Venezuela realizou, no domingo (3), sobre a anexação de Essequibo, o território da Guiana que a ditadura socialista venezuelana reivindica como parte de seu país.





De acordo com a Embaixada dos EUA na Guiana, as manobras acontecerão em parceria com a Força Aérea da Guiana e fazem parte de operações de rotina da parceria para “melhorar a segurança” local. Os dois países têm parceria militar desde 2022.





No fim de novembro, dias antes da realização do referendo, o presidente dos EUA, Joe Biden, enviou à Guiana comandantes do alto escalão do Comando Militar dos Sul dos EUA para debater estratégias de defesa contra a Venezuela.





Os EUA também estudam a construção de uma base militar norte-americana em Essequibo.





“Este exercício baseia-se no envolvimento e nas operações de rotina para melhorar a parceria de segurança entre os Estados Unidos e a Guiana e para reforçar a cooperação regional”, declarou a Embaixada dos EUA na Guiana em comunicado.





Também nesta quinta, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, ligou para o presidente da Guiana, Irfaan Ali, para expressar apoio dos EUA à Guiana e debater a “cooperação robusta” na área de segurança.





(Gazeta Brasil)