Feriados em 2024: veja o calendário nacional com as folgas do ano

O calendário de feriados de 2024 traz boas notícias para aqueles que querem aproveitar os dias de folga para passear ou simplesmente descansar em casa. O próximo ano terá 10 feriados nacionais, incluindo o Dia da Consciência Negra que deixa de ser ponto facultativo para se tornar feriado nacional. Desses, apenas quatro podem resultar em feriadão, pois caem na segunda-feira ou perto da sexta-feira.





Além disso, há casos de feriados estaduais e municipais que devem aumentar os dias de descanso. Na Bahia, por exemplo, em 2024 a população vai ganhar um feriado prolongado a mais no Dia de São João, comemorado em 24 de junho, que vai cair em uma segunda-feira. Já no Ceará o feriado estadual da Data Magna do Ceará, dia 25 de março, cai em uma segunda-feira, fazendo com que o fim de semana seja também prolongado.





Também em março, o Estado tem o dia 19 como data de descanso para os trabalhadores e estudantes, com a comemoração do Dia de São José, que será em uma terça-feira. Assim, somente no mês de março, serão três feriados no Ceará, somando-se o da Sexta-Feira Santa, dia 29/03/2024.





Confira, a seguir, a relação com os feriados nacionais e facultativos em 2024:





Feriados de 2024





Nacionais





1° de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira);

29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira);

21 de abril: Tiradentes (domingo);

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira);

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de novembro: Consciência Negra (quarta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).





Pontos facultativos





12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira);

13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira);

14 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira);

30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira);

28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira).