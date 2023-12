Homem furta cabo de aço, cai de telhado de motel e acaba preso

Neste sábado (9/12), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deteve um homem que, após furtar cabos de aço, tentou fugir com o material ilícito subindo no telhado de um motel em Taguatinga, no Distrito Federal.



Conforme informação do Metrópoles, o ladrão atrapalhado não contava que a telha do motel cederia, levando-o a cair no chão do estabelecimento. Testemunhas relataram que, após a queda, o suspeito permaneceu no local. Assustados, funcionários acionaram a polícia.

Segundo a PMDF, no momento em que foi detido, o homem queixava-se de dores e falta de ar. Ele foi conduzido ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e, em seguida, à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

A Voz de Santa Quiteria