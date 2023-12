Motorista capota cinco vezes no Ceará e sobrevive com ferimentos leves

Na manhã de domingo (10), um motorista perdeu o controle do veículo e capotou cinco vezes em um acidente ocorrido no fim de semana no Ceará. O acidente aconteceu na rodovia na CE-187, em Guaraciaba do Norte, na Região da Ibiapaba.



Conforme informação do G1 Ceará, apesar do susto, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. O acidente foi registrado por câmeras de segurança de uma residência, mostrando o momento em que o condutor perde o controle e capota várias vezes. Durante o incidente, o veículo derruba uma palmeira situada à frente da casa.

O automóvel ficou completamente destruído, e o motorista foi encaminhado para uma unidade hospitalar. O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) foi ao local e está investigando a causa do acidente.

