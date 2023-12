“São os filhos do Bolsa Família”, diz atriz Betty Faria ao comentar sobre criminalidade no Rio de Janeiro

A atriz Betty Faria, aos 82 anos, gerou polêmica nas redes sociais após vincular a criminalidade no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, ao programa Bolsa Família. A artista compartilhou um vídeo do jornal O Globo no X, exibindo um grupo cometendo roubos na região. Acompanhando as imagens, Betty Faria fez um comentário controverso: “São os filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade”.





Esta declaração da atriz provocou uma série de críticas nas redes sociais, incluindo a repreensão de colegas do meio artístico. Tuca Andrada, também ator, expressou seu descontentamento com as palavras de Faria, questionando: “Que é que é isso, Betty? Pelo amor de Deus. Como você escreve uma barbaridade dessas num país de famintos?”.





Alguns internautas trouxeram à tona um episódio envolvendo o filho da atriz, João de Faria Daniel, que foi alvo de uma operação de busca e apreensão pelo Núcleo de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil em 2019. Daniel estava sendo investigado por tráfico de drogas. Diante deste fato, um usuário das redes sociais provocou: “E seu filho, qual a justificativa?”.





(Hora Brasília)