TOMA LÁ DÁ CÁ: EXÉRCITO cede espaço para ferrovia em troca de casa para general e energia solar

A empresa Rumo Logística obteve permissão do Comando do Exército para usar parte de uma área militar em Mato Grosso para construir uma ferrovia de mais de 700 km. Em troca, a empresa deve realizar contrapartidas, incluindo a construção de uma casa para um general e uma usina fotovoltaica. A proposta gerou controvérsias devido à interferência na área de treinamento militar. Além disso, a ferrovia atravessará terras indígenas Boe Bororo, com divergências sobre a distância exata, impactando a cultura local. A Funai autorizou a empresa, mas em 2022, processos foram suspensos até negociações com a comunidade indígena. Em novembro de 2022, a Rumo concordou em pagar por consultoria para realizar a consulta à comunidade.





Pela proposta, a Rumo deve realizar as seguintes obras ou melhorias:





Construção de um bloco de 12 apartamentos, de três andares, na Vila Militar Perimetral, em Cuiabá. Cada apartamento terá 131,70 m² de área útil, com três quartos, sala de estar, área de serviço e varanda





Construção de uma casa para o general chefe da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada. Ela será levantada em terreno de 5.800 m², com 582 m² de área coberta —residência avaliada em R$ 2,2 milhões. O projeto da casa, ao qual a Folha teve acesso, prevê três suítes, sala de estar e de TV, piscina e área gourmet com churrasqueira.





Construção de uma casa para oficial superior chefe do Estado-Maior da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada. Imóvel avaliado em R$ 850 mil, com terreno de 692 m² e área coberta de 299 m². Segundo o projeto, a casa deve possuir duas suítes, escritório, salas de estar e de TV e área gourmet.





Adequação da rede elétrica dos pavilhões de baterias do 18º Grupo de Artilharia de Campanha, em Rondonópolis. Trabalho envolve a troca de todos os condutores de média e baixa tensão e instalação de quatro novos transformadores em subestações aéreas.





Construção de usina fotovoltaica em Campo Grande (MS), com sistema de aterramento e proteção contra descargas atmosféricas. Conjunto de placas solares deve gerar 500 kWp.