Homem mata filha da prima após abusar da criança e ela chorar

Reynaldo Rocha Nascimento, detido pela polícia no domingo (10/12) como suspeito do assassinato de Kemilly Hadassa Silva, de 4 anos, admitiu durante interrogatório que decidiu matar a criança devido ao choro dela após o estupro.





De acordo com o Metrópoles, para evitar chamar a atenção com o choro da vítima, inicialmente, Reynaldo, que é primo da mãe de Kemilly, tentou cortar o pescoço da menina. Entretanto, voltou atrás e optou por enforcá-la. Posteriormente, com a colaboração de sua mãe, ele ocultou o corpo em um saco de ração e o descartou entre os resíduos, às margens de um valão na Beira-Rio, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense (RJ).





De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Reynaldo Rocha Nascimento é primo de Suellen da Silva, mãe de Kemilly. A menina estava desaparecida desde a madrugada de sábado (9/12), quando dormia com os irmãos de 7 e 8 anos no bairro do Cabuçu, em Nova Iguaçu. A mãe das crianças saiu para um forró por volta das 23h de sexta-feira (8/12) e deixou os filhos sozinhos em casa, sob os cuidados dos tios.





Na manhã seguinte, por volta das 5h, Suelen encontrou o portão da residência aberto e não localizou a criança.





As autoridades continuam a apurar os detalhes na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).





Via portal A Voz Sta Quitéria