Homem morre durante confronto com policiais do RAIO, em Forquilha

Um homem, conhecido como "Sete Flechas", morreu durante uma troca de tiros com policiais do RAIO, na madrugada de ontem (10), em Campo Novo, na zona rural de Forquilha.





De acordo com a polícia, o CIOPS recebeu denúncias sobre o paradeiro de criminosos que estavam escondidos próximo a um açude do município. Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos a tiros e ao revidarem um dos criminosos foi atingido.





O homem foi socorrido para um hospital, mas não resistiu. Os outros indivíduos conseguiram fugir e não foram encontrados até o momento.





Um revólver foi apreendido no local. O material foi levado até a Delegacia Regional de Sobral, onde os procedimentos cabíveis foram realizados.





Fonte: Sobral Portal de Notícias