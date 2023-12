Lula organiza confraternização com ministros do STF na residência de Barroso

Lula (PT) programou um jantar de confraternização de fim de ano na próxima terça-feira (19), com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo o jornal O Globo, o evento será realizado na residência do presidente do STF, Luís Roberto Barroso.





Espera-se que Lula discuta temas cruciais para o governo, como a relação com o Congresso, as limitações impostas a políticos em cargos de estatais e as mudanças propostas no FGTS. “A presença de todos os ministros ainda precisa ser confirmada, e ficará a cargo dos cerimoniais da Corte e do Planalto. André Mendonça e Nunes Marques, que foram indicados por Jair Bolsonaro (PL), são os convidados que despertam maior atenção a respeito de uma eventual ida ao jantar”, afirmou O Globo.





Há uma percepção na Corte de que a relação entre Lula e Nunes Marques tem se fortalecido. Em novembro, Lula nomeou João Carlos Mayer como desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), uma nomeação apoiada por Nunes Marques, ministro do STF indicado por Bolsonaro. O encontro na residência de Barroso também contará com a presença de figuras-chave do setor jurídico da Presidência, incluindo Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, e Wellington Cesar Lima e Silva, secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil.





Esta será a primeira reunião de Lula com todos os ministros do Supremo desde que foi eleito presidente em 2022, período em que ele manteve reuniões individuais ou encontros em eventos oficiais. Em 2023, Lula indicou dois novos ministros para o STF: Cristiano Zanin, em junho, para substituir Ricardo Lewandowski, e Flávio Dino, em novembro, para a vaga de Rosa Weber.





(Hora Brasília)