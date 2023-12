Lula promete "visitar o Brasil" em 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (5), que pretende viajar o Brasil para encontrar prefeitos e governadores em 2024. O mandatário retorna ao país ainda hoje após visitar Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos – onde participou da COP28 – e Alemanha.





“Essa é a minha última viagem para o exterior. O ano que vem eu tenho duas viagens que eu quero fazer: uma é para a reunião da União Africana, na Etiópia, e a outra é na Guiana, uma reunião da Caricom. O restante dos 365 dias, se preparem, porque eu vou visitar o Brasil”, disse Lula durante o programa “Conversa com o Presidente” – sua live semanal.





“Eu quero conversar com prefeitos, com o povo, com governadores, porque estou preocupado em cuidar da democracia, da relação humana, de uma coisa chamada carinho e respeito. Esse Brasil vai ter que voltar a ser o país do respeito”, acrescentou o presidente.





Como apurou a CNN anteriormente, Lula disse a deputados querer intensificar as viagens pelo país, mas ressaltou que pode diminuir o ritmo quando começar a campanha das eleições municipais.





O presidente também falou que vai convidar os parlamentares para as agendas pelo país. As lideranças políticas viram como positiva essa sinalização, já que em 2023 Lula se concentrou em viagens internacionais.





CNN