"Morreu porque era fofoqueira": mulher é encontrada morta com bilhete de facção no Amazonas

Nessa sexta-feira (8), uma jovem identificada apenas como Manuela, de 18 anos, foi encontrada morta em Parintins, município distante 369 km de Manaus. De acordo com informações, a vítima foi executada a tiros, e ao lado do corpo estava um bilhete deixado pelos pistoleiros. Nele, continha a motivação do crime: “morreu porque tava passando informação pros PCCÚ”.





O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





Fonte: Portal CM7