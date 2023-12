MOTOCICLETA FOI ROUBADA NO CENTRO DE SOBRAL!

O roubo aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, dia 28, no bairro Tamarindo. A vítima foi abordada e roubada por dois indivíduos armados de revólver que ocupavam uma motocicleta.

Os assaltantes levaram a moto da vítima, uma Honda Bros 160 de cor vermelha e placa POJ9037.

Os criminosos logo após o crime, fugiram em rumo ignorado.





Em tempo

Quem souber informações do paradeiro do veículo roubado, entrar em contato com a polícia. O sigilo e o anonimato são garantidos.