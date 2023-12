Pedreiro preso por chacina em Sorriso assassinou jornalista em Goiás

Na última segunda-feira (27), o pedreiro Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 32 anos, foi detido em Sorriso pelo brutal assassinato de uma mulher e suas três filhas. No entanto, informações revelam que Gilberto já era procurado pela Justiça de Mineiros (GO) pelo latrocínio do jornalista Osni Mendes.





O crime em Goiás remonta a 22 de dezembro de 2013, quando Osni teria conhecido Gilberto em um bar. Após uma breve conversa, Osni ofereceu carona ao pedreiro. Durante o trajeto, a situação se descontrolou quando, alegadamente, Gilberto acusou o jornalista de tentar beijá-lo à força. Uma briga se iniciou, resultando na agressão física e posterior estrangulamento de Osni, que teve seu carro roubado.





Após o crime, Gilberto usou o veículo da vítima para buscar cervejas, permanecendo foragido por cinco dias até sua prisão. No entanto, a demora na conclusão do inquérito levou à soltura de Gilberto em junho de 2014. O juiz Fábio Vinícius Gorni, na época, justificou o relaxamento da prisão devido à falta de acusação formal pelo Estado.





Posteriormente, em 2018, um mandado de prisão preventiva foi expedido contra Gilberto, mas ele permaneceu evadido. O pedreiro só foi capturado agora, em Sorriso, quando sua ligação com a chacina veio à tona.





O crime recente ocorreu na sexta-feira (24), quando Gilberto, que trabalhava em uma obra ao lado da casa das vítimas, invadiu o local e, durante uma luta com Cleci Calvi Cardoso, a esfaqueou. Posteriormente, atacou as filhas de Cleci, resultando na morte de três delas. Além dos homicídios, a Polícia afirma que o criminoso estuprou as mulheres antes de fugir, sendo capturado na segunda-feira, ainda na obra.





(Folha do Estado)